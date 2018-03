Au détour d'un rond-point, arriver à Gotham City ou en pleine Terre du Milieu

Il y a de ça presque un an, Didcot, ville ferroviaire du comté d’Oxfordshire en Angleterre se voyait nommer « ville la plus normale d’Angleterre ». La nouvelle, rapportée par le site de la BBC , en a peut-être vexé quelques-uns puisque cette année, les panneaux de signalisation ont été pimpés par un joyeux plaisantin.Ces destinations de rêves (dans tous les sens du terme) sont apparues sur cinq panneaux de rond-point le long de l’A4130, indiquant de nouvelles sorties aux conducteurs. Pays Imaginaire ou Cité d’Émeraude, on ne serait pas surpris de voir les touristes tourner en rond un bon moment à leur recherche…Le conseil régional déclare que, bien que cette nouvelle signalétique soit amusante, il s’agit de « vandalisme » et qu'elle pourrait distraire les automobilistes. Dans une déclaration, ils ajoutent : « Nous mènerons l’enquête dès que la météo s’améliorera ». Cependant, « nos priorités opérationnelles sont de combler les nids de poule sur notre réseau routier. »La mairesse de la ville de Didcot, Jackie Billington, pense quant à elle que les panneaux de signalisation donneraient le sourire aux usagers de la route lorsqu’ils les remarqueraient. « Cela prouve encore une fois que Didcot est plus qu’une ville “normale”, elle est même un peu excentrique maintenant avec sa nouvelle signalisation. »Bien que beaucoup soient impressionnés par la technique quasi parfaite du "vandale", personne n'a encore revendiqué la customisation de la signalisation des routes du compté. Pourtant tout colle, typographie, taille et couleur, on croirait à s'y méprendre que "c'est pour de vrai".