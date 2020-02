Au pays des merveilles ou de l'autre côté du miroir, Alice fait un heureux

Nettoyeur de vitres, Paul achetait originellement un lot de bouteilles en verre, pour sa propre collection. C’est dans le carton qu’il emporte à domicile qu’il découvre ces plaques de cuivre, manifestement travaillées avec un grand sens du détail.Les illustrations ne vont pas non plus sans lui rappeler quelque chose que le patrimoine littéraire britannique peut revendiquer comme un chef-d’œuvre absolu. Après quelques recherches, l’homme se rend compte qu’il est en possession de véritables reliques, authentifiées par le British Museum.Produites autour de 1860, les plaques furent gravées pour imprimer les illustrations réalisées par John Tenniel, lors des premières éditions d’Alice au pays des merveilles. Deux d’entre elles ont servi, en 1871, à la suite de ces aventures : De l’autre côté du miroir, la suite du classique de Lewis Carroll.Une perle rare, dont la vendeuse n’avait aucune conscience, affirme-t-il. « Elle ne pouvait me dire depuis combien de temps elle les avait ni d’où elles venaient : elle les avait juste stockées dans son grenier durant des années », indique le chanceux découvreur.C’est en farfouillant sur internet, alors qu’il se trouvait dans son pub favori, qu’il découvre, en naviguant sur un ensemble de sites, une vente aux enchères proposant 49 plaques identiques aux quatre en sa possession. Depuis, il les a revendues à un libraire, pour quelque 8500 £, encore tout déconcerté de sa trouvaille.Les plaques qu’il avait dénichées montraient le Chapelier fou, Alice frappant à une grande fenêtre, le goûter du Chapelier et le Father William.via Wales online