Au royaume des trophées de l'édition, l'éborgné-roi

détail dudit visuel et du toutou lecteur



Au menu, donc, 10 catégories :Trophée de la création éditorialeTrophée de la conception artistiqueTrophée de la fabrication du livreTrophée de la valorisation du fondsTrophée de la communicationTrophée de l’opération marketing et commercialeTrophée de l’innovation numériqueTrophée de l’innovation logistiqueTrophée du succès internationalTrophée de la responsabilité sociale et environnementaleAvec donc trois prix de lecteurs/abonnés — le magazine est vendu sous abonnement uniquement ou paywall sur internet — ainsi qu’un coup de cœur de la rédaction.Il est évident que saluer la qualité du travail de ses partenaires, et confier à Denis Olivennes le soin de présider le jury, manquait dans le paysage. Remercions-le au passage de la mission de 2007, qui a conduit à la création d'Hadopi, sous le règne de Christine Albanel alors en poste rue de Valois. Pour autant, les jurés reflètent une réelle diversité professionnelle réunissant libraires, comédien, bibliothécaires ou encore éditeur italien.Contacté par ActuaLitté, c’est justement un libraire de premier niveau qui nous fait part de son enthousiasme. « C’est appréciable, cette cérémonie d’autocongratulation, qui cache à peine ses véritables intentions. Je me permets de vous faire remarquer que sur leur affiche — outre le visuel d'un snobisme parisien à s’en décrocher la mâchoire — il se trouve un chien avec un livre dans la gueule. Éditeur, je me méfierais… » Attention : les chiens rapportent le journal, pourquoi pas les livres, et puis, des canidés amateurs de lecture , il s'en trouve.Mais notre libraire avait autre chose en tête : « Qu'un magazine qui se revendique comme dédié aux professionnels devienne l'arbitre des élégances, pour partie, c'est rassurant. Personnellement, j'ai toujours apprécié dans mon travail les témoignages de professionnels reconnus, et qui n'hésitent pas à s'engager. » Quid ? « Observez bien la page boutique, qui recueille trois interventions de bibliothécaire, libraire et éditrice. Il s'agit bien là de professionnels qui vantent les mérites de la publication, non ? »En effet, boutique.livreshebdo.fr présente trois personnalités de l'édition – que la rédaction avoue n'avoir jamais rencontrées, mais on ne peut pas connaître tout le monde. Enfin, jamais rencontrées... en tout cas dans l'industrie du livre, car en fouillant un peu, sur les habiles recommandations de notre libraire, on découvre aisément que ces trois professionnels convaincus ont eu d'autres existences.









Cette éditrice, par exemple, affirme qu'elle trouve ce « dont elle a besoin pour piloter mes équipes ». Même si bon, elle passe plus de temps dans son véhicule qu’à lire des manuscrits. Pilote de course, quand l'édition est un métier de marathoninen ?





Pour preuve ce libraire, qui s’engage pour des grandes causes – on ne le lui reprocherait pour rien au monde d'avoir un engagement citoyen. Le problème est peut-être plus dans le cumul des métiers qu'il pourrait avoir quelques soucis, puisqu'il est en même temps rédacteur en chef sous le nom de Nicolas G. (c’est suspect).







Quant à la bibliothécaire chrétienne, elle devait manifester ce 5 décembre pour défendre sa retraite, contre Emmanuel Macron et sa réforme : en effet, il semble bien qu'elle bosse aussi dans les télécoms pour arrondir ses fins de mois... Ah quand on vous dit que travailler dans l'édition, ce n'est pas pour l'argent...













Et que penser de ce directeur de collection, considérant que son poste est probablement très menacé ? Un homme consciencieux, puisqu’il a choisi une banque en ligne pour ses activités professionnelles… depuis l’Allemagne. Tout aussi soucieux de son avenir, il s’est également mis à son compte pour Diamart Consulting qui accompagne « commerce ou services, distribution ou négoce, marque ou enseigne, online ou physique ».









So ? Eh bien, des photos d'actrices et d'acteurs, publicitaires bien avant d'être professionnels, et qui s'y connaissent autant en prix unique du livre, typographie, casse, innovation numérique et prêt ou fabrication de livres que Tati Danielle, la méchanceté qu'on leur supposera en moins. Et qui pensait trouver d'authentiques messages de pros, parlant aux pros, tombera donc simplement sur de la réclame, en bonne et due forme...



#Ohwait ! Espace boutique, pour inviter à souscrire à un abonnement : des acteurs prêtant leur visage sont-ils plus convaincants que des professionnels témoignants ne seraient convaincus ? « Au prix où sont les abonnements, vous êtes renseignés », soupire l'acerbe libraire qui nous avait contactés.