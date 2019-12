Auteurs en cuisine : le bortsch d'été d'Allen Ginsberg

Le bortsch d'été, par Allen Ginsberg

Pacifiste, bouddhiste, il est évident qu'Allen Ginsberg était également végétarien. Adepte d'une vie en harmonie avec tous les éléments, avec un certain sens du dépouillement, l'auteur de Howl aimait cuisiner pour ses invités et amis, notamment des soupes. Voici une de ses recettes, qu'il conservait précieusement : le bortsch d'été, un plat sain et rafraichissant, parfait pour les mois de canicule à New York.Une douzaine de betteraves émincéesDe la crème aigre (sour cream, qu'il est possible de remplacer par du yaourt)SucreJus de citronOignonsTomatesLaitueConcombreRadisÉmincer les betteraves et les faire bouillir dans l'eau légèrement salée, pour obtenir une soupe rouge clair. Y ajouter du sucre et du jus de citron pour adoucir le potage. Laisser refroidir.Préparer, pour servir avec le bortsch, des pommes de terre à l'eau et de la crème aigre. Servir les pommes de terre refroidies également.Pour préparer la salade qui sera mélangée au potage de betteraves, émincer des oignons, des tomates, de la laitue, des concombres et quelques radis. Proposer chaque ingrédient séparément pour que les convives se servent selon leurs envies.Parfait pour un dîner estival, selon Allen Ginsberg... La recette originale se trouve à cette adresse