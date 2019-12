Auteurs en cuisine : le cocktail “Mort dans l'après-midi” d'Hemingway

Le cocktail « Mort dans l'après-midi », par Ernest Hemingway

Ernest Hemingway n'a jamais caché son goût pour l'alcool : dans une lettre écrite en 1935 à Ivan Kashkin, traducteur et critique littéraire russe, il se lance dans un éloge du whisky et de la boisson en général. « Je bois depuis l'âge de 15 ans et peu de choses dans cette vie m'ont donné autant de plaisir. Quand vous travaillez toute la journée avec votre tête et que le lendemain sera pareil, quel meilleur remède pour vous changer les idées que le whisky ? Quand vous êtes gelé et transi, quel meilleur remontant ? »Grand consommateur, « Papa » en fera aussi les frais : hypertension et cirrhose transformeront sa vie en enfer dès les années 1950, et ne seront pas étrangères à son suicide en 1960... Autrement dit, doucement sur les quantités !



Ingrédients :



- 45 ml d'absinthe

- champagne



Préparation :



Hemingway décrit lui-même la préparation de ce cocktail, qui tire son nom d'un de ses livres, So Red the Nose, or Breath in the Afternoon (1935) : « Versez 45 ml d'absinthe dans un verre de champagne. Ajoutez du champagne glacé jusqu'à ce que le breuvage prenne une belle couleur laiteuse. Boire trois à cinq verres, en prenant son temps. » Le nom de ce cocktail risque de rapidement prendre tout son sens...



via WineMag