Auteurs en cuisine : le délice d'oeufs et de céleri d'Isaac Asimov

Délice d'œufs et de céleri, par Isaac Asimov

Au petit-déjeuner, Isaac Asimov était un inconditionnel de l'œuf, qu'aucun aliment ne pouvait vraiment égaler, selon lui. « J'aime ajouter des ingrédients aux omelettes. Comme du jambon, des champignons, des saucisses ou du fromage. Avec un yaourt pour couronner le tout », explique-t-il à la revue Celebrity Magazine en 1976, à laquelle il confie également une de ses recettes préférées.5 œufs — séparer les blancs des jaunes1 bol de céleri finement coupé, revenu dans un peu de beurre50 g de beurre50 g de farine50 cl de laitpoivre1 cuillère à café de selFaire fondre le beurre, puis, hors du feu, ajouter la farine et le lait, petit à petit, jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis ajouter le reste du lait. Remettre sur le feu puis, sans cesser de mélanger, attendre que la sauce s'épaississe. Ajouter le sel et le poivre.Battre vigoureusement les jaunes, ajouter à la sauce chaude et au céleri. Battre les blancs en neige et ajouter délicatement au tout. Puis transvaser le tout dans un plat avant de mettre au four à 160°C pour 45 minutes, ou jusqu'à ce que le dessus soit doré.La recette originale, en anglais, se retrouve à cette adresse