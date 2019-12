Auteurs en cuisine : le gâteau à la noix de coco d'Emily Dickinson

Le gâteau à la noix de coco, par Emily Dickinson

La poétesse américaine Emily Dickinson était une férue de cuisine : les chercheurs et spécialistes ont retrouvé des recettes et des ingrédients au dos de ses manuscrits poétiques, et vice-versa. Ainsi ces directives pour cuisiner un gâteau à la noix de coco sont-elles accompagnées des premières lignes d'un poème, The Things that never can come back, are several (Ces choses qui ne reparaissent jamais, sont nombreuses)...80 g de noix de coco rapée280 g de farine225 g de sucre115 g de beurre125 ml de lait2 oeufs1 cuillère à café et demi de levure en poudreLes instructions pour la réalisation du gâteau ne sont pas communiquées par Emily Dickinson dans sa recette, mais sont relativement simples. Il suffit, en somme, de tout mélanger, avant de transférer dans un plat beurré et d'enfourner pour 30-40 min à 200°C, en surveillant pour que le dessus du gâteau ne brûle pas.Le gâteau qui devrait en sortir sera plutôt sec, a priori : pensez donc à prévoir sa dégustation accompagnée d'une tasse de café ou... de thé of course.