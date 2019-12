Auteurs en cuisine : le pudding au citron de Sylvia Plath

Le pudding au citron, par Sylvia Plath

Parmi les ouvrages préférés de Sylvia Plath, en effet, un livre de cuisine, intitulé The Joy of Cooking, tout simplement (Le plaisir de cuisiner), par Irma Rombauer. Plath appréciait particulièrement l'art culinaire, même si, plus largement, concilier les tâches domestiques et la vie créative d'une poétesse représentait pour elle un véritable défi. « Comme j'aime cuisiner ! » s'exclame toutefois l'auteure dans un de ses journaux intimes.15 g de beurre doux150 g de sucre en poudre35 g de farine1 zeste de citron245 ml de lait ribot60 ml de jus de citron3 jaunes d'oeuf4 blancs d'oeufUne pincée de selDu sucre glace et des baies, si besoin, pour la garniturePréchauffer le four à 180°C. Beurrer 6 ramequins et les tapisser légèrement de sucre en poudre. Les disposer dans un plat à gratin.Dans un bol, mélanger le reste du sucre en poudre, la farine et le zeste de citron.Dans un autre récipient, mélanger le lait ribot, le jus de citron et les jaunes d'œuf. Mélanger le contenu des deux récipients.Battre les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient fermes, avec une pincée de sel, avant de les mélanger au reste de la préparation, délicatement. Verser le tout dans les ramequins.Remplir le plat à gratin d'eau chaude jusqu'à ce que le niveau atteigne environ la moitié des ramequins. Recouvrir de papier aluminium.Faire cuire environ 20 minutes. Enlever le papier d'aluminium puis remettre au four 20 minutes ou jusqu'à ce que les puddings soient dorés et fermes. Laisser refroidir 15 minutes puis présenter sur des assiettes avant d'ajouter la garniture, si besoin.