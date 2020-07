Aux États-Unis, Amazon confie ses livraisons à des “scouts”

Crédit photo : capture d'écran YouTube

Comme le précise Engadget , Amazon a commencé à tester ses robots livreurs l’année dernière, dans le comté de Snohomish, Washington. Après avoir ensuite livré des commandes dans la région d’Irvine en Californie, les caisses bleues à 6 roues commencent à envahir la ville d’Atlanta en Géorgie ou encore de Franklin, dans le Tennessee.Pour l’instant, seule une poignée d’appareils fonctionne dans chaque centre urbain. Voyageant à la vitesse d’un passant au pas tranquille, ils effectuent des livraisons du lundi ou vendredi avant de profiter de leur weekend. Les clients qui passent commande et se retrouvent face à un robot Scout ne sont facturés d’aucuns frais supplémentaires.Les caisses automatisées d’Amazon semblent parfaitement adaptées à la ville et sont capables d’éviter les principaux obstacles que l’on retrouve sur les trottoirs — des chiens un peu trop enthousiastes aux réfrigérateurs laissés aux encombrants. Le dispositif a cependant toujours un problème de taille : les Scouts ne sont pas encore capables de vérifier si la personne qui ouvre la trappe de stockage est bien celle qui a passé la commande.Les caisses bleues seront donc toujours accompagnées d’un livreur classique, chargé de vérifier que les paquets sont bien livrés à la bonne adresse. Ces duos étranges, humain et machine marchant et roulant côte à côte, ont de grandes chances de se multiplier dans les années à venir.Pour promouvoir le projet, Amazon affirme ainsi que ses robots, alimentés par batterie, s’inscrivent dans son objectif d’atteindre le zéro carbone net d’ici 2040 et font donc partie d’une stratégie sur le long terme.