Aux États-Unis, une compétition de tri de livres en bibliothèque

Qui a dit que l'automatisation allait à l'encontre de l'esprit de compétition ? Sûrement pas les bibliothécaires des réseaux d'établissements de New York et de Seattle : depuis quelques années, les équipes s'affrontent annuellement pour déterminer quel système de tri automatique de livres et quels bibliothécaires sont les plus rapides. Les performances sont très serrées, et la compétition acharnée...

Le 9 novembre dernier, l'Annual Book Sorting Competition s'est déroulée à deux endroits différents, à quelques heures de décalage : les équipes de Seattle et de New York étaient prêtes à en découdre. La première avait remporté la dernière édition, mais la seconde se préparait depuis des mois pour sa revanche : en une heure, les deux équipes devaient trier un maximum de livres.

Une fois les tapis roulants lancés, plus moyen de faire machine arrière : le système de la bibliothèque de King County, surnommé « Tin Man », trie les livres de 49 établissements et a fait défiler 12.572 ouvrages en une heure. En face, celui de New York permet de ranger les ouvrages de 150 lieux de lecture publique, mais n'a pu amasser que 12.371 livres dans le même laps de temps.

« La moitié de l'équipe n'a jamais participé à un tel événement, cela m'inquiétait un peu au départ », a confié Salvatore Magaddino, directeur de BookOps, un service technique qui fait le lien entre la NYPL et la Brooklyn Public Library, à Electric Lit. « Je suis fier de faire partie de cette équipe », assure-t-il. Du courage et de la fierté, il en faut, vu le niveau de stress une fois le tapis roulant lancé...





Une fois les performances des deux équipes terminées, le verdict tombe : en 2018, New York remporte la compétition haut la main, avec 12.330 livres triés, contre 10.007 pour Seattle. L'année prochaine, la compétition promet d'être un peu plus impitoyable, après cette victoire qui ramène le score à 3 partout...