Avenger culinaire : Un Groot taille réelle, en pain d'épices

Pour les fêtes, une utilisatrice de la plateforme Reddit a créé une reproduction parfaite, taille réelle, de l'arbre le plus célèbre du cinéma.





< >

Si l'indigestion ne vous guette pas encore, posez donc les yeux sur cette reproduction, taille réelle, de Groot, célèbre personnage membre de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, apparu à l'écran pour la première fois en 2014. Créé par Stan Lee, Jack Kirby et Dick Ayers en 1960, il se caractérise par son langage à la fois limité et complexe, puisqu'il n'utilise que trois mots, « Je », « suis » et « Groot »...Cette reproduction est l'œuvre d'une seule femme, Caroline Eriksson, qui indique avoir passé une semaine à dessiner et préparer sa création, en réalisant notamment une armature en grillage, puis 4 semaines pour la préparation et le montage de son œuvre Le tout est intégralement réalisé en pain d'épices, y compris les petites feuilles qui viennent donner encore un peu plus de vie à l'impressionnante création.L'histoire ne dit pas combien de temps sera nécessaire pour déguster l'ensemble...