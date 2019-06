Avengers : Endgame : il est possible de dormir dans le chalet d'Iron Man

Les fans d'Iron Man pourront désormais suivre les traces de leur héros. Selon une annonce sur Airbnb, un chalet au bord du lac à Fairburn, en Géorgie (États-Unis), est disponible pour une location. L'habitat en question serait, selon toute vraisemblance, le lieu où Tony Stark se serait réfugié avec sa famille dans le film Avengers : Endgame. Si vous n'avez toujours pas vu le long-métrage, sachez que l'article suivant contient des spoilers.

Image tirée du film Avengers: Endgame Image tirée du film Avengers: Endgame





Voici la description du chalet par son hôte sur le site

Voici la description du chalet par son hôte sur le site Airbnb

Situé sur une propriété privée au milieu de la belle ferme Bouckaert et de la maison de Chattahoochee Hills Eventing cette cabine d'invité peut être votre maison loin de votre foyer. Besoin de vous évader sans vous déplacer à plus de 30 minutes d'Atlanta ? Besoin d'une retraite d'entreprise avec votre équipe d'élite ? Besoin de venir avec les enfants à la pêche et regarder un spectacle équestre ? Alors, c'est chez vous.

Les fans d'Avengers Endgame.... Aimeriez-vous rester dans la cabane de Tony Stark ? C'est le chalet emblématique du film !



Pour plus de précision, la propriété n'est qu'à 20 minutes en voiture de l'aéroport international de Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Le refuge de Tony Stark est muni de trois chambres, quatre lits et trois salles de bain pour accueil maximum de six personnes.



Pour ceux qui passeraient leurs vacances pas loin d'Atlanta, il est encore temps de réserver. Il reste 9 jours de disponibles pour le mois de juillet et la quasi-totalité du mois d'août. Néanmoins, il faudra vider le portefeuille puisque le prix de location a drastiquement augmenté ces derniers jours, 335 $ par nuit à 800 $.



< >



Malheureusement, les plus fêtards des fans d'Iron Man risquent d'être déçus. Il est interdit de fumer et d'organiser des soirées alcoolisées au sein du chalet. Sans doute pour respecter la mémoire du héros défunt... D'ailleurs, petit fun fact à propos de la mort de Tony Stark, cette dernière n'aurait pas été digérée par certains fans du personnage. Guidés par leurs émotions, les internautes ont créé une pétition pour tenter de faire revenir Robert Downey Jr. chez Marvel.

Pour plus de précision, la propriété n'est qu'à 20 minutes en voiture de l'aéroport international de Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Le refuge de Tony Stark est muni de trois chambres, quatre lits et trois salles de bain pour accueil maximum de six personnes.Pour ceux qui passeraient leurs vacances pas loin d'Atlanta, il est encore temps de réserver. Il reste 9 jours de disponibles pour le mois de juillet et la quasi-totalité du mois d'août. Néanmoins, il faudra vider le portefeuille puisque le prix de location a drastiquement augmenté ces derniers jours, 335 $ par nuit à 800 $.Malheureusement, les plus fêtards des fans d'Iron Man risquent d'être déçus. Il est interdit de fumer et d'organiser des soirées alcoolisées au sein du chalet. Sans doute pour respecter la mémoire du héros défunt... D'ailleurs, petit fun fact à propos de la mort de Tony Stark, cette dernière n'aurait pas été digérée par certains fans du personnage. Guidés par leurs émotions, les internautes ont créé une pétition pour tenter de faire revenir Robert Downey Jr. chez Marvel.