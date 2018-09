Baguette chocolat, pervers bibliothécaire, Daoud indésirable : le Graal du livre (vol.9)

HH Nida, CC BY 2.0

Croque ma baguette (pas garantie sans huile de palme)

Le merchandising autour du petit magicien menace chaque jour de faire plus de dégâts. On pensait avoir tout décliné autour de l’univers d’Harry Potter, en réalité, non. Il manquait de toute évidence la baguette magique en chocolat.

C’est à une société américaine que l’on doit de bientôt pouvoir s’empiffrer gloutonnement : Jelly Belly avait déjà fait une sortie de route remarquée avec des dragées Bertie Crochu également inspirées de livres. Ses bonbons surprises sont d’ailleurs très prisés des élèves.

Prochaine étape : la Barbapapa Dumbledore, évidemment. (via le tribunal du net et merci à Franck)







Sous la robe austère de la justice...

De la baguette à la braguette, le lien était cousu de fil blanc. Probablement perturbé par la chanson d’Alain Souchon, un homme d’une quarantaine d’années, travaillant dans la bibliothèque, Inguimbertine (Carpentras, Vaucluse) a été arrêté.

Agressions sexuelles, attouchements sur adolescentes et pour couronner le tout, l’intéressé pratiquait la contre-plongée cinématographique sous les jupes des usagères. Accusé de détention de matériel pédopornographique, il sera jugé avec circonstances aggravantes, puisqu’il a profité de sa fonction pour agir. Il détenait également 33.000 fichiers pornos et pédopornographiques sur son ordinateur et son téléphone.



Dans un autre genre, plus amusant, cette jeune fille qui faisait de sextapes en bibliothèque. (via La provence)





Dit Sila, il changera peut-être d’avis

C’est tellement récurrent que la tristesse a cédé à la consternation, puis au rire, tant cela ressemble à un running gag. Kamel Daoud, persona non grata pour le Salon du livre d’Alger, c’est le pathétique qui tente de concurrencer le ridicule.

Déjà que le SILA a décalé étrangement ses dates sans prévenir – de trois semaines tout de même – on apprend maintenant que le commissaire général n’entend pas inviter Kamel Daoud. Pas prévu, dit-il, sans autre forme de procès. Une vingtaine de maisons d’édition ont par ailleurs été interdites d’accès, parce qu’elles ne respectent pas les conditions de participation.

L'écrivain n'a pas donné suite. Cela se passe en effet de commentaire. (via Algérie patriotique)