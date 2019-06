Banaliser le satanisme : pour que Good Omens disparaisse... de Netflix

David Tennant et Michael Sheen, les deux acteurs principaux de Good Omens



This is so beautiful... Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019



Good Omens, écrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman, fut publié à l'origine en 1990, mais son adaptation en série par Amazon a attiré l'attention de certains membres de la communauté chrétienne, qui jugent que la série accorde une place trop importante à Satan. Le roman évoque en effet l'Apocalypse, l'Antéchrist, mais aussi les forces du Bien et du Mal, à travers leur représentant respectif.Une pétition a donc fait son apparition, pour réclamer l'abandon de la production de la série et sa disparition de la plateforme Netflix : celle-ci présente en effet « les démons et les Satanistes comme des choses normales, voire honorables » et « raille la foi en Dieu » en montrant les forces du Bien et du Mal s'unir pour stopper l'Antéchrist. Enfin, autre affront à la foi chrétienne, « Dieu est doublé par une femme ».La pétition, portée par la Société américaine pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété, réseau conservateur et traditionaliste chrétien, a réuni 20.000 signatures, ce qui n'est pas rien. Mais elle reste adressée à la mauvaise entité : elle intime en effet Netflix de retirer la série et de mettre fin à Good Omens, alors que l'adaptation est diffusée par Amazon...« En fin de compte, il s'agit d'un déni pur et simple du Bien et du Mal : la moralité et la loi naturelle n'existent pas, il n'y a que l'humain et une croyance qui s'avère finalement inutile », affirme la pétition en guise de conclusion.Évidemment, difficile de prendre au sérieux des réclamations adressées à un concurrent : Amazon Prime Video n'a pas réagi aux demandes de la pétition. Neil Gaiman, coauteur du livre original, s'est en revanche bien amusé de la situation, depuis son compte Twitter.« C'est tellement magnifique... Promettez-moi que vous ne leur direz rien ? », a-t-il glissé malicieusement. Pour les signataires, chrétiens ou autres, il ne reste plus qu'à attendre un miracle...