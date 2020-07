Batman en chevalier rose pour la recherche contre le cancer du sein

Cette initiative suit une série de produits lancés par la marque pour mettre à l’honneur les héros du quotidien en premières lignes sur le front de la pandémie COVID-19. Quatre figurines honorent ainsi les médecins et les infirmières. De la même façon, l’entreprise avait accompagné la collection d’un don à GlobalGiving et avait déclaré permettre ainsi « aux organisations locales d’accéder au financement, aux outils, à la formation et au soutien dont ils ont besoin pour devenir plus efficaces afin de rendre notre monde meilleur ».









Enfin, Funko a également établi un partenariat avec Warner Bros, Nickelodeon-Viacom et Sanrio sur une collection de personnages pop en soutien au projet avec la communauté LGBTQ +. Batman, encore lui, cette fois-ci aux couleurs de l’arc en ciel, est accompagné de Bob l’éponge et d’Hello Kitty pour le lancement.

La dernière vague de figurines Pop lancées par Funko rhabille complètement les héros DC. Même Batman, habitué de longue date aux couleurs sombres, sera couvert de rose vif. Le chevalier plus très dark sera accompagné de Wonder Woman, Harley Quinn et Superman dans cette nouvelle collection qui entend œuvrer pour la bonne cause.L’entreprise a en effet associé ses nouveaux produits à un don de 25.000 $ à la Breast Cancer Research Foundation et entend sensibiliser le public des dangers du cancer du sein avant le mois d’octobre, période dédiée à la lutte contre ce fléau.