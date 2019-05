Bentley fête ses 100 ans avec un livre serti de diamants à 250 000 $

Mulliner Edition



Pour 250.000 $, la firme propose en effet de s’offrir 100 Carat Edition, un livre limité à sept exemplaires, chacun orné de 100 carats de diamants avec une bordure en platine ou en or, au choix. Il s’agit de l’un des trois ouvrages, mais assurément le plus cher de tous.Plus raisonnablement, il existe deux autres versions, la Mulliner Edition, pour 16.000 $, produite à 100 exemplaires ou, plus accessible encore, la Centenary Edition, vendue 3800 $, et limitée par 500 exemplaires. Le tout avec une préface du créateur de mode américain, et collectionneur d’automobiles, Ralph Lauren.Attention cependant : le 100 Carat Edition est un gros carré, qui contient 780 pages, pèse 29,9 kg et mesure 45 cm de côté. Karl Fowler, directeur général d’Opus, explique que les acheteurs pourront également personnaliser pour partie le livre, en incluant des photographies d’eux-mêmes.D’ailleurs, la couleur du livre pourra être choisie parmi les 17 couleurs de cuir Bentley pour l’édition Centenary. Plusieurs commandes ont déjà été passées. De quoi donner envie de changer de voiture...