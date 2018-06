Bibliothèque : le catalogage à l'ancienne, version Lego

La société Lego, qui décline à peu près tous les univers et licences possibles en petites briques de construction, ne propose toujours pas de boîte officielle pour construire sa propre bibliothèque. Qu'à cela ne tienne, des passionnés proposent régulièrement leurs propres plans et idées pour y parvenir. Un projet Kickstarter propose désormais de s'offrir un catalogue old school et une boîte de retours, pour agrémenter un peu son établissement en modèle réduit...

Ces kits pour les amateurs de bibliothèques pourront trouver leur place dans une construction Lego, mais aussi sur un bureau, ou, qui sait, à l'accueil d'un véritable établissement de prêt... Gene Ambaum et Chris Hallbeck, qui animent le site Library Comic et y publient de petites bandes dessinées humoristiques sur le quotidien des bibliothécaires, se sont lancés dans ce projet autour des Lego.

Le meuble de catalogage, particulièrement vintage, dispose de 6 tiroirs, qui peuvent chacun s'ouvrir, tandis que la boîte de retours pourra accueillir des livres (Lego, bien sûr) : deux portes à l'arrière permettront de les récupérer, avant de les remettre en rayons.

< >



Avec 20 jours devant lui, le projet a le champ nécessaire pour prendre un peu plus d'ampleur : l'objectif initial de 3000 $ est en tout cas largement dépassé, avec plus de 27.000 $ collectés à ce jour.



via Book Riot