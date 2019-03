Bientôt un jeu vidéo signé par G.R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones ?

George R.R. Martin (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

On parle bien d'une rumeur, mais celle-ci ne serait pas si farfelue : George R.R. Martin aurait été approché par les équipes de From Software pour participer à la conception de leur prochain jeu, en définir le monde et l'histoire. A priori, ce jeu vidéo dont on ne sait pas grand-chose ne serait pas lié à la franchise Game of Thrones.Le jeu serait l'un des plus ambitieux du studio de développement : il s'agirait d'un monde ouvert, ce qui signifie que le joueur pourrait aller un peu partout dans l'univers vidéoludique, sans se soucier des limitations, pour remplir différents objectifs. Différents royaumes composeraient ce monde, que le joueur devrait conquérir, et pas pour pouvoir s'asseoir sur le Trône de fer.L'autre détail qui vient nourrir la rumeur est le goût immodéré de Martin pour faire mourir ses personnages, à nouveau mis en avant : en effet, les jeux de From Software sont connus pour être particulièrement ardus, si bien que même les joueurs les plus chevronnés voient leur personnage trépasser très souvent... Autant dire que ceux-là avaient tout pour s'aimer.Si Game of Thrones a connu nombre de déclinaisons en jeux vidéo, Martin n'a jamais collaboré directement à ces produits dérivés, gérés directement par HBO. La licence n'a bien sûr pas échappé aux rumeurs non plus : pendant un temps, on parlait ainsi d'un futur jeu vidéo GoT réalisé par le studio Bethesda , responsable de la légendaire saga Skyrim... Qui partage des points communs avec Game of Thrones.Une rumeur rapidement éventée, toutefois...via Comic Book