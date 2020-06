Bloomsday : un marathon de 30 heures pour lire Ulysse à voix haute

Une lecture marathon

Chaque année, le Bloomsday marque un moment fort en Irlande, riche de festivités et de célébrations d'une œuvre littéraire majeure, publiée pour la première fois en 1922 par la fameuse librairie Shakespeare and Company. Tout l'ouvrage se déroule sur le temps d'une journée, et suit le protagoniste Léopold Bloom dans sa déambulation, à Dublin.Ce faisant, le personnage traverse des lieux incontournables de la ville : O'Connell Bridge, Grafton Street, la bibliothèque nationale, le cimetière de Glasnevin ou encore le pub Davy Byrne sur Duke Street. Aussi, depuis 1954, les amateurs de littérature ont à cœur de se réunir, de se déguiser et de parcourir la capitale pour recréer des scènes du roman.Cette année, forcément, les festivités seront un peu moins chaleureuses et se dérouleront au format numérique, souligne le Tourisme irlandais : « Le Bloomsday Festival de cette année sera numérique et extrêmement différent, mais il ne perdra rien de son inspiration et offrira un parcours de découverte en ligne à travers le Dublin de Joyce et les lieux immortalisés dans Ulysse », indique-t-on.Parmi les initiatives en ligne, signalons le « #Bloomsday2020 Readings and Songs », sur la chaine YouTube du Centre James Joyce , à partir de 20h, ce 16 juin. Au programme, lectures, conférences, films, recettes, conseils de mode, poésie, théâtre, musique...Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), radio du service public irlandais, proposera de son côté une lecture à voix haute en forme de marathon pour diffuser l'intégralité du roman Ulysse, en 30 heures de programme. Le programme diffusé a été enregistré en 1982, produit par Marcus McDonald et dirigé par William Styles, avec les voix des acteurs de l'époque de la RTÉ.Cette rediffusion d'une lecture historique a commencé ce 16 juin à 8 heures, et poursuivra jusqu'au mercredi 17 juin, à 13h45.Il est aussi possible d'écouter cette lecture sous la forme d'épisodes audio à la demande, à cette adresse via Irish Post