Bookbound Brigade, un jeu vidéo qui réunit des héros littéraires

Bookbound Brigade n'est ni une adaptation, ni un jeu à énigmes et moins encore une simulation en réalité virtuelle : le jeu des studios Intragames et Digital Tales se classe dans un genre plutôt inhabituel, malgré ses références littéraires. Le Metroidvania est un genre orienté vers l'action, l'aventure et la plateforme, avec la particularité de réserver l'accès de certaines parties de ses niveaux aux joueurs qui auront auparavant acquis ou obtenu des compétences bien précises pour leur personnage.Leurs personnages, en l'occurrence : Bookbound Brigade, comme son titre l'indique, réunit en effet Dracula, le Roi Arthur, la Reine Victoria, Nikola Tesla, Cassandra, Dorothy Gale (Le Magicien d'Oz), Sun Wukong le Roi des Singes, et Robin des Bois. Autant de personnages littéraires, ou évoqués dans la littérature mondiale. Chacun des personnages sera jouable, au sein du groupe, avec ses propres capacités : Dracula pourra par exemple voler et transporter le groupe, quand Tesla produira de l'électricité.Puzzles, phases de plateforme, combats, boss plus difficiles à vaincre, énigmes... Bookbound Brigade promet des moments de jeux variés, qui feront sourire les connaisseurs de la littérature. Les héros seront à la recherche du « Livre des Livres », qui contient tous les récits et histoires jamais écrits... Une sorte de bibliothèque de Babel, telle que l'avait imaginée Borges.Le jeu sera disponible plus tard en 2019, sur PC, Nintendo Switch et PS4.via Gematsu