“Bordel, restez chez vous” : le poème pro-confinement de Samuel L. Jackson

À l'occasion d'une émission spéciale de Jimmy Kimmel Live, ce 31 mars, plusieurs invités se sont succédé — à distance, évidemment — pour inciter les téléspectateurs à effectuer des dons pour soutenir la lutte contre la crise sanitaire qui frappe aussi les États-Unis. Des célébrités, des acteurs, des chanteurs, lancés dans différentes performances, pour changer les idées, également.L'acteur Samuel L. Jackson, connu pour ses rôles dans Pulp Fiction, Jungle Fever ou encore Les Huit Salopards, a aussi donné de sa personne, avec la lecture d'un livre un peu spécial, intitulé Stay the F*ck at Home.Les connaisseurs auront peut-être reconnu une parodie du titre d'un ouvrage d'Adam Mansbach publié il y a quelques années et traduit en France aux éditions Grasset par Pierre Demarty, Dors et fais pas chier. Dans ce livre pas vraiment pour les enfants, Mansbach se livrait à une satire des ouvrages jeunesse incitant l'enfant à dormir, avec une pelletée de grossièretés.Afin de soutenir l'effort collectif contre le coronavirus, Mansbach a récidivé avec Stay the F*ck at Home, qui portait cette fois haut et (très) fort le message de confinement obligatoire. Le livre n'a pas encore de date de publication...