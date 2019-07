Bottle Cap Challenge : Deadpool relève le défi avec une bouteille de Gin...

On se souvient qu’en 2014, avait germé une opération virale glaçante : le Ice Bucket Challenge. Il s’agissait d’une campagne virale de sensibilisation et d’appel aux dons pour lutter contre la maladie de Charcot. Le principe était liquide : se verser un seau d’eau glacée dessus. Et nombre d’ écrivains avaient alors joué le jeu – Neil Gaiman, George RR Martin, John Grisham ou encore Stephen King.Le #BottleCapChallenge, de son petit hashtag, implique que le bouchon doit se dévisser, que la bouteille ne bouge pas — et l’enregistrement doit être réalisé au ralenti, pour qu’aucune contestation ne soit possible.Nécessitant une sacrée agilité, peu de personnalités du livre s’y sont risquées pour l’heure, bien que certains aient décidé de jouer le jeu.Ainsi, Jouji Nakata, acteur qui a prêté sa voix à nombre de personnages d’anime — dont le célèbre Alucard de la série Hellsing — non sans humour.Comme l’opération cible avant tout des actrices et acteurs de films d’action, on pouvait s’attendre à ce que des Spider Man et autres Avengers décident de relever le défi. C’est en réalité un certain Ryan Reynolds, qui incarne à l’écran le désopilant et désespérant Deadpool qui a déclenché les hostilités. Avec un humour tout à fait dans l’esprit du personnage de comics — et une bouteille de Gin…Bien évidemment, toutes les stars d’ici et d’ailleurs se lancent dans le défi, et l’on s’amusera de retrouver le challenge relevé par Mariah Carey. La chanteuse ne manque pas de surprendre…À qui le tour ?