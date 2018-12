Braconnier, tueurs de cerfs, il est condamné à voir le film Bambi

Pour avoir chassé et tué illégalement des centaines de cerfs, l’intéressé a été condamné par un juge du Missouri à visionner le film de Disney. C’est que David n’était pas vraiment un enfant de chœur : il avait tué pour ne prendre que la tête et les bois, laissant le corps pourrir là où il avait frappé.Tous les mois, le braconnier devrait, pendant sa peine de prison, visionner le dessin animé, devenu un classique depuis 1942. Et bien entendu, la célèbre séquence où Bambi et sa mère cherchent de la nourriture dans la neige, et qu’elle se fait tirer, est des plus émouvantes.Pour les autorités, tant David que certains membres de sa famille se sont adonnés au braconnage durant un bon moment, sur du gibier comme du poisson. Lui avait été arrêté, ainsi que son père, le 31 août 2016, après 9 mois d’enquête.L’adaptation qu’en a faite le studio s’inspire originellement d’un roman de l’Allemand Felix Salten, publié en 1923, Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois. Sa production par Walt Disney était prévue pour 1935, mais le dessin animé fut à plusieurs reprises retardé.Les éditions Payot & Rivages ont réédité en juin 2016 une traduction du roman de Salten, réalisée par Nicolas Waquet, avec une préface de Maxime Rovere. L’ouvrage a également été interdit par le régime nazi qui voyait, dans cette histoire, une allégorie politique du sort des Juifs d’Europe.