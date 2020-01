Butterfly Alphabet : fabriquez vos propres mots à partir d'ailes de papillons

La poésie est partout, au travers de toutes les petites choses du quotidien, parfois même dans le simple déploiement des ailes d'un papillon. Au travers des couleurs stupéfiantes et des formes délirantes des écailles les ornant, tout un monde peut alors apparaître. Et la photographie est cet instrument d'optique qui nous permet de nous le révéler, encore et encore, inlassablement.





Le photographe Kjell Bloch Sandved a consacré sa carrière à capturer la beauté du monde de la nature. À partir de sa propre collection de photographies d'ailes de Lépidoptères, l'artiste norvégien a fabriqué plusieurs abécédaires papillon. Stupéfiant...



Kjell Bloch Sandved a eu l'idée de ce projet dans les années 60 après avoir découvert la lettre « F » sur l'aile d'un papillon. « J'ai regardé au microscope ce dessin minuscule dans un pastel si doux et un argent si étincelant. Même un calligraphe n'aurait pu faire plus beau. Et puis c'était décidé : j'allais chercher l'alphabet tout entier » raconte-t-il sur



Il lui aura ensuite fallu 24 ans pour rassembler les 25 autres lettres de l'alphabet disposées sur les écailles des papillons, ainsi que les chiffres de 0 à 9. Pour ce faire, Kjell Bloch Sandved a été amené à visiter plus d'une trentaine de pays.



Cet alphabet délectable, comme écrit de la main de la nature, ressence alors les images des ailes de papillons venant du monde entier. Le photographe a même été jusqu'à trouver des symboles comme des cœurs ou des émojis.



« Ne devrions-nous pas tous voir le monde à travers les yeux de Kjell Sandved ? Ce serait comme mettre une paire de lunettes magiques qui révèlent les dessins cachés de la Nature » a déclaré l'autrice Patricia Chargot.



Chaque photographie a été rassemblée dans un ouvrage publié dans les années 90, intitulé The Butterfly Alphabet. Toujours en vente sur le site de l'artiste, pour la modique somme de 30,00 $, le livre comprend aussi des informations plus détaillées sur les papillons.



Le photographe norvégien propose également à la vente une affiche de l'alphabet complet. Des commandes personnalisées peuvent aussi être passées pour composer n'importe quel mot en aile de papillon. Pour chaque lettre, compter 5 $.

