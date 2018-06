Camouflage littéraire : bricolez vos livres pour cacher vos secrets

DIY – L’été approche, il est temps de sortir la perceuse, la visseuse et les marteaux qui ces derniers mois ont pris la poussière. Surtout si les petites diodes qui clignotent sans fin depuis votre routeur vous agacent. En avant pour la séquence bricolage.





Notez bien que, s’il est possible d’éteindre lesdites diodes par de simples manipulations, cela ne cachera pas pour autant le routeur en soi. Il aura donc suffi de quelques livres à la tranche des plus attrayantes, pour trouver la parade la plus élégante pour dissimuler tout cela.





Un petit malin s’est donc mis en tête d’évider des ouvrages, pour en faire un petit coffrage qui permet de cacher l’inélégance d’appareils high-tech. Un camouflage littéraire, donc, qui permet de cosmétiser.

Hélas, trois fois hélas, pas de tutoriel pour accompagner cette petite découverte, ce qui ne manquera pas de frustrer les amateurs. On peut, sans trop se tromper, estimer qu’une scie sera plus pertinente qu’un marteau dans cette entreprise — voire que la scie à métaux ira bien mieux qu’une scie à bois.

Un pot de colle, pour sceller les livres évidés les uns aux autres, et une belle couche de vernis pour donner un peu de lustre à l’ensemble.





via Hackaday