Capote marque-page, livres sans talent, Potter code : le Graal du livre (vol.6)

Voici la pause du samedi, entre les turpitudes de la semaine et les coups de folie qui agitent un monde écrasé par d'accablantes chaleurs. ActuaLitté réunit chaque semaine le pire, l’improbable, et tout ce que le monde du livre nous a réservé de plus indicible. Grotesque, Ridicule, Absurde, Aberrant, Loufoque, le GRAAL, c’est le bêtisier du livre. Sans oublier malgré tout que lire nuit gravement à l’ignorance !





JD Hancock, CC BY 2.0



Les contemplations d'Hugo maltraitées à la capote anglaise



Voici un usager qui a pris son pied et à la lettre le projet de la Bibliothèque Gaspard Monge, à Beaune, considérant qu'il s'agissait d'un défi personnel. L’établissement a décidé de réunir les plus beaux marque-pages oubliés par les lecteurs, et d’en faire une exposition. Rien de moins.

Certes, cela implique une part d’objets insolites, et effectivement des petits bouts de vie, utilisés pour préserver sa lecture. Comme en atteste cette photo, certains emploient aussi des objets inattendus : un préservatif retrouvé dans Les contemplations de Victor Hugo. Avec passages graveleux soulignés ? (via Facebook, groupe Tu sais que tu es bibliothécaire quand...)



La lecture, finalement une MST comme les autres ?