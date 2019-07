Cartoon, comics ou BD : reconnaîtrez-vous ces héros minimalisés ?

On compte bien 8 super héros... mais lesquels ?



On compte bien 8 super héros... mais lesquels ?























En 2012, Lego lançait une campagne imaginée par Jung von Matt, agence allemande de communication : l’idée était de figurer, par des briques, des personnages de fiction célèbre, comme ici, deux Gaulois dont on devrait entendre prochainement beaucoup parler L’idée de ce principe graphique a emballé Jybe, qui s’est lancé dans un exercice plaisant pour l’internaute : figurer de manière totalement minimaliste, des personnages de la pop culture. En voici quelques exemples :Si vous les avez tous reconnus, bravo, ceux-là pourraient ne pas non plus vous poser de problème.On pourra jouer en équipes ou en face à face, pour reconnaître les différents protagonistes, suivant deux catégories, Débutant ou experts, dans des domaines comme le cartoon, BD/Comics, films animés, cinéma ou jeux vidéo.Rendez-vous à cette adresse . Et allez, on offre une bande dessinée à celle ou celui qui nous envoie par email la liste exacte et précise de tous les personnages représentés dans cet article.via La boîte verte