Cauchemar à la bibliothèque : tous les livres rangés selon leur taille

Comme d'autres établissements, un peu partout en Europe, celui de la ville de Newmarket, dans le comté du Suffolk, à l'est de l'Angleterre, a fermé ses portes en cette période de confinement et de coronavirus. Néanmoins, un service de ménage procède régulièrement à l'entretien des lieux, afin de garantir une réouverture rapide, lorsque cela sera possible.



La personne chargée du ménage a pris son travail très à cœur, et n'a pas hésité à se lancer dans un ambitieux rangement des ouvrages disponibles pour le public. En choisissant le classement le plus agréable et logique à ses yeux : selon la taille des livres.



« Il semblerait que les bibliothèques restent fermées pour un moment, alors nous aurons tout le temps nécessaire pour revoir le classement », s'est amusé le directeur de l'établissement, James Powell. Il tient à remercier la personne chargée du ménage, expliquant qu'elle est « adorable et fait un travail formidable à la bibliothèque. C'était une erreur due à de la bonne volonté et il n'y a aucune raison qu'elle se sente coupable. »



Environ 18 espaces et documents ont été classées selon ces nouveaux critères par le service d'entretien, ce qui promet aux bibliothécaires quelques heures de manutention en vue...



