Ce bibliothécaire partage les titres de livres les plus improbables

Comme d'habitude, le réseau social Instagram déborde de contenus drôles et totalement décalés, et le compte VPLGold en poste régulièrement. Sa spécialité ? Trouver des titres d'ouvrages amusants entre les étagères de la bibliothèque municipale de Vancouver (Vancouver Public Library, VPL) et les partager avec ses followers.





Alexas_Fotos - Pixabay License





À ce jour, 212 photos de couvertures de livres, de DVD et de CD ont été postées par le compte. Le Vancouverois qui gère ces différentes publications a préféré garder l'anonymat. La seule chose assurée, c'est qu'il est un employé de la bibliothèque.Bien que le but de la manœuvre soit de faire rire les lecteurs, le responsable du compte rappelle qu'il souhaite également partager et conseillers de nouveaux ouvrages. En effet, les bouquins comme How to raise children at home in your spare time (Comment élever les enfants à la maison pendant votre temps libre) ou No-one ever has sex on Tuesday (Personne n'a jamais fait l'amour un mardi) ne sont retenus que pour leurs titres et non pour leurs contenus.« La plupart des bizarreries que je trouve se révèlent cachent une histoire assez intéressante. Par exemple, j'ai posté un livre intitulé Murder By Milkshake [Meurtre au milkshake] parce que je trouvais le titre amusant, mais il s'avère que c'est à propos de cet homme de Vancouver, Rene Castellani, qui a tué sa femme en mettant de l'arsenic dans son milk-shake », a déclaré le bibliothécaire anonyme à CTV News Vancouver Outre les romans policiers, nous pouvons également trouver des biographies, comme celle de Joe Maddon, l'actuel gérant du club de baseball des Cubs de Chicago, intitulée Try Not to Suck. Le titre joue sur la double signification du mot « suck » en anglais, qui signifie à la fois « sucer » et « nul ».Néanmoins, les plus belles pépites nous viennent des guides pratiques. On vous laisse imaginer un peu ce que doivent contenir les pages de Raising Snails for Food (Élever des escargots pour se nourrir) ou encore Team-dance : A Guide to Canine Freestyle (La danse en équipe : un guide du freestyle canin).« Lorsque vous êtes confrontés à des centaines de livres de ce genre par jour, il est difficile de ne pas en rire », avoue le gérant du compte VPLGold. « J'espère que cela stimulera en quelque sorte l'intérêt pour la VPL et les bibliothèques publiques en général. »La plupart des abonnés sont des amis et des membres du personnel de la bibliothèque, mais d'autres membres non issus de son entourage sont en train d'affluer. Certains nouveaux arrivants n'hésitent d'ailleurs pas à conseiller de nouveaux titres voire d'en faire des résumés en commentaires. Vous pouvez vous joindre à eux juste ici