Ce chef japonais a dessiné 32 ans de cuisine (et ça donne faim)

Certains dessinent des carnets de voyage, Itsuo Kobayashi a choisi une autre expérience, qui le fait tout autant voyager : depuis 32 ans, il tient des carnets très précis, dans lesquels il croque et peint des plats qui l'ont fait particulièrement saliver. Les préparations, vues de haut, permettent de distinguer chaque ingrédient, et Kobayashi ajoute des commentaires pour mieux s'y retrouver.Adolescent, passionné par la cuisine, Itsuo Kobayashi inaugure son premier carnet de cuisine, en se contentant d'y inscrire des recettes et autres observations. Quelques années plus tard, il commence à dessiner différents éléments, avec des dessins qui gagnent de plus en plus d'ampleur et de précision.Devenu cuisinier professionnel, il poursuit cette habitude, notant également ses recettes fétiches. Un drame survient toutefois dans sa carrière : à 46 ans, Kobayashi sombre dans une sévère dépression et souffre d'une santé fragile. Contraint de rester à son domicile, il n'abandonne pas sa pratique artistique et présente désormais ses plats sous forme de bentos, ces petites boites qui permettent de transporter tout un repas.Parti des estampes japonaises, le style de Kobayashi emprunte désormais à l'art du pop-up, puisqu'il matérialise les couvercles des fameux bentos dans les pages de ses carnets.via ArtNet