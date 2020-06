Ce jeu vidéo Seigneur des Anneaux auquel nous ne jouerons jamais

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Jon Burton revient sur ce jeu vidéo Seigneur des Anneaux qui aurait pu voir le jour, développé par le studio Traveller's Tales. En 2008, alors que la réalisation de deux films tirés du livre Bilbo le Hobbit venait d'être annoncée, Burton et son équipe décident de proposer le développement d'un jeu à Peter Jackson et Guillermo del Toro, à l'époque désigné pour réaliser les films.



Le studio a 6 mois pour créer une démonstration technique de leur savoir-faire et de leurs idées, avec une présentation prévue en février 2019 devant les deux réalisateurs. Pour montrer leurs capacités, les développeurs de chez Traveller's Tales décident de transformer des scènes cultes de la trilogie Le Seigneur des Anneaux en autant d'expériences vidéoludiques, pour la Xbox 360.



« Nous avons finalement produit 4 niveaux totalement jouables et cinq autres démos supplémentaires », se souvient Jon Burton. Le joueur pouvait notamment affronter Saroumane, dans la peau de Gandalf, éviter les Uruk-haï en incarnant Frodon ou encore le combat du Magicien Gris contre le légendaire Balrog.



Un investissement à la hauteur des enjeux, qui a fini par payer : la présentation devant Jackson et del Toro s'est « très bien passée », mais « Warner Bros a décidé qu'il ne voulait pas d'un jeu basé directement sur les films [Le Hobbit] ».



Au total, la démo n'aura pas coûté moins que la bagatelle d'un million $, pour un jeu avorté... Mais Jon Burton et Traveller's Tales auront finalement l'occasion de travailler sur des jeux liés à l'univers de Tolkien, avec Lego Le Seigneur des anneaux (2012) et Lego Le Hobbit (2014)...







Photographie : capture d'écran YouTube