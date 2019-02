Ce mystérieux annuaire inversé raconte d'étranges histoires

Nicolas Nova, CC BY 2.0



Nicolas Nova, CC BY 2.0

Imaginez, un numéro que vous ne connaissez pas vous appelle. Vous ne répondez pas, mais vous empressez de rentrer le numéro sur un site d’annuaire inversé pour connaître l’identité de votre mystérieux correspondant. Vous cliquez sur entrée, et là, rien. Enfin si, une suite de phrases absurdes qui forment de petites nouvelles sans queue ni tête.Au début, ce site web ressemblait à une plateforme classique de recherche de numéro de téléphone. Mais lorsqu'on regarde les commentaires, de petites anecdotes s'entremêlent à des extraits narratifs.Lorsqu’on réactualise la page, de nouvelles phrases réapparaissent.Ce site web de recherche de numéro de téléphone s’est fait connaître par des témoignages de ses utilisateurs sur le réseau social Reddit. « Je viens d’être appelé par un nombre aléatoire, ce que j’ai trouvé semble être un code assez élaboré » affirme l’un d’entre eux. « Honnêtement, je ne sais pas ce que c’est. J’ai googlisé un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. Je suis tombé sur quelque chose de complètement WTF. Je l’ai lu une fois, puis deux, et je ne pouvais plus m’empêcher de rire sans aucune raison » écrit un autre.Une forme d’intelligence artificielle ? Une théorie du complot ou encore les Illuminati ? Beaucoup d’utilisateurs s’interrogent sur la nature de ces extraits. Ils cherchent à tout prix une explication, qu’elle soit rationnelle ou pas.Surtout que certains passages peuvent être assez effrayants. À certains moments, l’ordinateur semble nous parler...Pour Electric Litterature, la thèse la plus plausible est celle du « text spinning » une terminologie anglaise que l’on peut traduire par « rotation de contenu ». Plus concrètement, le principe consiste à produire des textes uniques en se faisant aider par un logiciel. À partir d’un texte initial comportant plusieurs variations d’un mot ou d’une expression, le logiciel va « spinner » le tout et produire plusieurs textes distincts.Enfin, si vous ne voulez pas rationaliser le mystère, vous pouvez comme d’autres utilisateurs apprécier la portée poétique de ces envolées (lyriques parfois). Pour certains, ce sont de vrais élans narratifs. Peut-être qu’il faut justement s’en tenir à cela. « Nous désespérons encore de le savoir », conclut Electric Litterature