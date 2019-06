Ce n'est pas les jeunes qui ont du mal avec l'orthographe, mais l'inverse

Instituée depuis 1925, cette compétition d'orthographe est une particularité très américaine : retransmis à la télévision depuis 1946, le concours passionne les foules, qui prennent plaisir à s'entrainer elles aussi, depuis leur salon. Plusieurs centaines de jeunes participants se défient chaque année, venus des États-Unis ou d'autres pays anglophones, au cours de la National Spelling Bee.Ce jeudi 30 mai, la 92e édition du concours a vu un événement exceptionnel : la remise du trophée à 8 concurrents, tous arrivés ex aequo. Une première dans l'histoire de la compétition, qui a déjà connu deux gagnants, mais jamais 8 à la fois...Mieux encore : si les concurrents ont gagné, c'est aussi parce que les organisateurs et le jury sont arrivés à court de mots susceptibles de les mettre au défi. Jacques Bailly, animateur du concours, a jeté l'éponge à partir du 17e round, déclarant que les prochains candidats capables d'épeler 3 mots supplémentaires seraient déclarés vainqueurs. « Nous vous avons mis au défi avec le dictionnaire, pas moins. Mais, jusqu'à présent, vous avez montré au dictionnaire qui est le boss ici », a salué Bailly.Les 8 jeunes vainqueurs sont âgés de 12 à 14 ans, et se sont donc « partagés » le trophée en posant chacun une main dessus au moment de la célébration finale.Voici les noms des vainqueurs, ainsi que le mot qui leur a permis de remporter la compétition :Rishik Gandhasri, 13 ans : auslautErin Howard, 14 ans : erysipelasSaketh Sundar, 13 ans : bougainvilleaShruthika Padhy, 13 ans : aiguilletteSohum Sukhatankar, 13 ans : pendeloqueAbhijay Kodali, 12 ans : palamaChristopher Serrao, 13 ans : cernuousRohan Raja, 13 ans : odylicvia New York Times