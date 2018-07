Ce peintre utilise les tranches des livres comme des toiles

Certains lisent les livres, d'autres peignent dessus : Martin Frost se distingue surtout dans cette dernière catégorie, même s'il fait aussi partie de la première. Très populaires au XVIIIe siècle, les peintures sur les tranches des livres permettaient de faire apparaître une œuvre en tenant les pages d'une certaine manière. Frost fait perdurer la tradition.

< >

Spécialiste de la reliure d'art et du travail artistique sur les couvertures des livres, Martin Frost explore également une branche méconnue de la peinture, celle qui s'applique sur les tranches des ouvrages. La tranche peinte, comme son nom l'indique, se réalise sur le plus long côté du livre où apparaissent les pages, lorsqu'il est fermé. Le motif ainsi dessiné n'est visible que lorsque les pages sont maintenues sous un certain angle.Martin Frost fait ainsi naitre des saynètes, mettant en scène Gulliver au milieu des Liliputiens, les personnages d'Alice au Pays des merveilles ou encore un couple en balade. Sur d'autres tranches peintes, on reconnait la créature de Frankenstein, Moby Dick, ou encore Dumbledore et des personnages de la saga Harry Potter.Les créations de l'artiste-peintre se destinent principalement aux collectionneurs, mais certaines se sont frayé un chemin jusque dans des musées.Il est possible d'en retrouver un certain nombre sur le site officiel de Martin Frost et, pourquoi pas, de passer commande d'un exemplaire...