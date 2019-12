Ce petit malin s'envole sur un balai magique, comme Harry Potter

Alors, certes le Nimbus 2000 est une belle bestiole, mais on la trouve difficilement en librairie — de même que le modèle 2001, particulièrement prisé par les joueurs de Quidditch de Serpentard.Mais quand on est un Moldus, comment trouver la perle rare ? Pas évident que Sirius Black vous dégote au débotté un Éclair de feu, qui va de 0 à 240 km/h en dix secondes.En revanche, un petit plaisantin vient de jouer un sacré tour à la Toile.Le créateur de cette vidéo absurde qui emporte des millions — littéralement ! – de petits commentaires, n’est autre que Zach King . Depuis son compte TikTok, il publie régulièrement des vidéos facétieuses et humoristiques. Idéales en période de grève…