Ce set Lego permet de construire un livre pop-up

La plateforme Lego Ideas permet à chacun de proposer une de ses créations au fabricant et aux internautes : si 10.000 votes sont enregistrés, la boite avec les pièces correspondantes est mise en vente. C'est grâce à cet ingénieux système que la possibilité de créer un livre pop-up avec des Lego vient de devenir une réalité.

Avec 859 pièces, il sera possible de construire un livre pop-up en Lego qui, une fois ouvert, fera apparaitre une scène du Petit Chaperon rouge, popularisé par Charles Perrault et les frères Grimm ou de Jack et le Haricot magique, un autre classique. 5 petites figurines sont fournies pour reproduire et animer les histoires avec les protagonistes : le chaperon rouge, la grand-mère, le loup, le Géant et, encore plus petit, Jack.

Une fois ouvert, le livre atteindra une envergure de 28 cm, ce qui laissera toute la place nécessaire pour que les saynètes se déploient. En plus de 859 pièces et des instructions, la boite contient des informations sur l'histoire des livres pop-up et sur les origines des deux contes représentés.

< >

Le système assez ingénieux utilise une charnière pour permettre au livre de s'ouvrir. L'idée d'origine a été proposée par Grant Davis et Jason Allemann, dont on retrouve les noms sur la couverture, en guise d'hommage...



Le set complet est proposé pour 69,99 $ par Lego.

On retrouvera ci-dessous une vidéo du prototype présenté sur Lego Ideas, et une démo du set mis en vente.