Ce vin Le Seigneur des Anneaux sera parfait pour accompagner des lembas

La période est propice aux longs et savoureux repas, mais avez-vous le détail qui le rendra inoubliable pour les éventuels orcs, elfes, nains et hobbits que vous allez accueillir à votre table ? La cave Lot18 a collaboré avec Warner Bros pour mettre en bouteille des liquides venus de la Terre du Milieu. Bon, on parle en réalité de bouteilles de vin avec des étiquettes Seigneur des Anneaux, mais c'est suffisant pour la plupart d'entre nous.









Lot18 présente un quartet de bouteilles, chacune à l'effigie d'un héros de la saga littéraire de J.R.R. Tolkien : Aragorn, Frodon, Galadriel et Gandalf. On regrette beaucoup l'absence d'un digestif Sauron, ou encore d'un rosé Gollum...

Pour la bouteille Aragorn, comptez 25 $ pour ce mélange raffiné de 80 % de Merlot, 15 % de Cabernet Franc et 5 % de Malbec, mais, attention, cette bouteille convient « à un roi aussi puissant et honorable qu'Aragorn »... Du côté de Frodon, on part sur un vin californien, issu du zinfandel, un cépage noir, qui se consommera bien vieilli, et qui s'avère assez corsé... Ne vous fiez pas à sa petite taille...

Le Bordeaux blanc porte l'étiquette de Galadriel, et diffuse des notes de citron dans le palais : il « suscitera une sensation de dévotion à l'aide de son étreinte chaleureuse »... Bref, vous serez un peu pompette. Enfin, Gandalf Le Gris est incarné par un Pinot noir, « subtil et complexe », promet Lot18...

Seul problème : Lot18, basé à New York, ne livre qu'aux États-Unis. C'est moins loin que la Montagne du Destin, mais ce n'est pas tout près non plus...



via Entertainment Weekly