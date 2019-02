Ces libraires ont laissé une “capsule temporelle” aux visiteurs du futur

via la page Facebook de la librairie

The Golden Notebook, charmante librairie située dans l'État de New York, à Woodstock, a entrepris des travaux de rénovation, après 40 années de bons et loyaux services auprès de tous les lecteurs du coin. Parmi les travaux d'envergure, la réfection d'un sol devenu beaucoup trop vétuste au sein de la boutique. À cette occasion, les propriétaires ont offert un petit souvenir, destiné aux futurs propriétaires des murs.« Nous venons tout juste de reposer le sol de notre nouveau local et nous avons placé une capsule temporelle sous celui-ci », ont indiqué les libraires de The Golden Notebook. À l'intérieur de la boite, ils ont réuni des cartes de visite de la librairie, bien sûr, mais aussi quelques photographies des chiens qui ont franchi le seuil de leur boutique — les propriétaires adorent les animaux.Pour compléter l'ensemble et permettre aux visiteurs du futur de découvrir l'histoire de leur ville, les libraires ont ajouté des cartes postales de Woodstock et un exemplaire d'un journal local, le Woodstock Times.Enfin, ils ont déposé une petite note pour expliquer le principe de la capsule temporelle, en insistant dans une écriture manuscrite personnalisée : « Il y a plutôt intérêt que ce lieu soit encore une librairie indépendante ! » À bon entendeur...Un autre fameux auteur s'était prêté au jeu de la capsule temporelle : en 2002, Chuck Palahniuk, auteur connu à l'international pour le roman Fight Club, avait déposé une boite remplie de souvenirs dans le plafond de sa salle de bain, à l'occasion d'une rénovation.Jolynn Winter, qui avait racheté la maison à Palahniuk, avait découvert cette boite des années plus tard, alors qu'il effectuait lui-même des travaux dans la maison. À l'intérieur de la capsule, notamment, un exemplaire dédicacé de Fight Club...