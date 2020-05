Ces livres pop-up miniatures cachent d'incroyables mondes

< >

Photographie : Maison inspirée par Anne… la maison aux pignons verts, de Lucy Maud Montgomery, par Mamemoto Doll House

Tout le monde s'accordera sur le fait que relier un livre miniature n'est sans doute pas une sinécure. Mamemoto Doll House fait pire encore : réaliser un livre pop-up au sein d'un livre miniature. Un véritable tour de force, à mi-chemin entre le livre d'art et la maison de poupée, avec des illustrations et des couleurs particulièrement chaleureuses.Maison des chats, boulangerie, cabane dans un arbre, et même la maison aux pignons verts du roman de Lucy Maud Montgomery, Mamemoto Doll House s'inspire d'œuvres littéraires comme d'endroits imaginaires, mais proches d'un certain idéal.Sur Etsy , il est possible de s'offrir un livre pop-up miniature, voire, pour les plus courageux, un kit pour le réaliser soi-même. Collage, découpage... Mamemoto Doll House propose alors des tutoriels sur la plateforme YouTube, pour s'en sortir sans crise de nerfs... Bon courage malgré tout.Il est même possible de construire sa propre bibliothèque, pour y ranger tous ses petits livres miniatures.On retrouvera aussi les créations de Mamemoto Doll House sur son compte Instagram