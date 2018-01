Ces timbres Game of Thrones vont vous motiver pour les cartes de voeux

Depuis 2015, la Royal Mail est une société totalement privée, et la nécessité de faire du cash reste présente à l'esprit des dirigeants : en ce début d'année, la RM s'est donc associée avec HBO pour utiliser la licence Game of Thrones sur une série de timbres en édition limitée à 1500 planches...

« Comme la série, ils seront bientôt très populaires », assure la Royal Mail, qui a ouvert les précommandes et annonce des expéditions à partir du 23 janvier prochain. Autant dire que les cartes de vœux, finalement, s'en passeront bien...

Les 10 timbres font apparaître les personnages des différentes maisons : Sansa Stark, Jon Snow, Eddard Stark, Olenna Tyrell, Tywin Lannister, Tyrion Lannister, Cersei Lannister, Arya Stark, Jamie Lannister et Daenerys Targaryen. Une planche supplémentaire de 5 timbres est réservée aux personnages non-humains : les Marcheurs blancs et le Roi de la Nuit, les géants, les loups blancs, les dragons, et, bien entendu, le Trône de Fer...





Histoire d'assurer un peu plus le service après-vente, diverses formules sont proposées, avec force livrets exclusifs, coffret de protection et autre carte exclusive de Westeros...

Les timbres peuvent être précommandés sur le site de la Royal Mail.