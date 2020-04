Cet album de rap de Stephen King qui restera inédit à jamais

Préparez-vous au choc : les paroles de Slim Scary seront forcément horribles, terrifiantes, sanguinolentes, car derrière ce pseudonyme se cache Stephen King en personne. Annoncé pour le 9 janvier 2021, le premier album du trublion, The Rap Bottom Remaineder, va forcément affoler les charts.« Après le succès de sa collaboration avec John Mellencamp, The Ghost Brothers of Darkland County, et mobilisant toute l'expertise acquise après des années avec The Rock Bottom Remainders, Stephen met désormais tout sa verve vocale au service d'un tout nouveau genre. Stephen devient Slim Scary pour son premier projet solo, The Rap Bottom Remaineder, et vos oreilles ne seront peut-être jamais les mêmes », indique un site web parodique.« Personne n'attendait un truc pareil », commente Variety, avant la révélation de la tracklist de ce projet imaginaire : cette dernière est truffée de références aux œuvres de King et aux albums majeurs du rap américain, et un featuring avec Joe Hill et Owen King est bien sûr au programme... Les différents titres ci-dessous convoquent OutKast, NWA, le Wu-Tang Clan ou encore De La Soul...1. O.P.P. (Other People's Paperbacks)2. Regulate(rs)3. Writin' Dirty4. Drop It Like It's A New Short Story5. Up Maine Crew (Isn't Anything to Fuck With)6. Everything is Everything's Eventual7. Captain Trippz8. Straight Outta Castlerock9. Bonita Adverbum10. Writer's Delight11. Supernatural Murder Was The Case12. It Takes Eight (Books to Finish The Dark Tower Series)13. Tabby Said Knock You Out (feat. Joe Hill & Owen King)14. How I Could Just Kill A Character15. My, Myself, and IT16. Shawshank Sweat Box17. Northernwritalisticujomuzik18. Still Not An Actor19. B.R.E.A.M. (Bachman Rules Everything Around Me)Le site propose d'écouter un extrait de l'album , qui vaut vraiment l'écoute tant King y a mis du sien !Pour la parodie, c'est ici :