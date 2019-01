Cet arbre de la connaissance abrite une bibliothèque de rue

< >

Bibliothécaire, mais aussi relieuse de livres professionnelle dans une vie antérieure, Sharalee Armitage Howard s'est lancée corps et âme dans la construction de cette bibliothèque de rue très particulière, installée devant sa maison. Après avoir creusé une souche d'un peuplier centenaire malheureusement abattu, elle y a installé des rayonnages, mais aussi un toit et un système d'éclairage.La porte d'accès aux livres laisse voir des finitions impeccables et même, sur le linteau, des petits ouvrages miniatures en bois. L'appel de la forêt, Le Hobbit ou encore Nancy Drew viennent ainsi orner la « façade » de la bibliothèque et mettre les visiteurs dans l'ambiance...La petite bibliothèque de rue de la famille Howard fait désormais partie du réseau des Little Free Libraries... Et Sharalee Armitage Howard promet plus de couleurs et de fleurs pour le printemps !via Colossal