Cet artiste réalise des portraits de Chaplin ou Dylan avec leurs mots

L’artiste Phil Vance, né en Californie, s’était originellement lancé dans des études d’informatique. Mais dans son jeune temps, stimulé par la découverte de différents créateurs, il a gardé ce goût de l’exploration. Devenu graphiste pour un fonds d’investissement, à Newport Beach, il a décidé de revenir à ses premières inspirations. Et dans sa ville natale.





Charlie Chaplin, extrait

Les portraits de Phil Vance intriguent actuellement internet : en travaillant sur les mots des personnalités dont il brosse le portrait, l’artiste établit une relation entre la parole et l’identité. Un projet dans l’abstraction, certes, qui l’a conduit à cette collection In their own Words.

On y retrouve différents créateurs, écrivains, romanciers ou poètes, mais également des figures historiques, des personnalités politiques, des acteurs ou encore des peintres. Ses galeries sont étonnantes, toujours dessinées avec les citations, les discours, les poèmes ou les textes des uns et des autres.

Mark Twain, écrivain Nina Donovan, poétesse Pablo Picasso, peintre Edward Abbey, écrivain Bob Dylan, chanteur

On pourra retrouver ses oeuvres sur le fil instagram, ou encore sur son site personnel.