Cet artiste russe imagine Terminator, Alien ou Blade Runner en anime

Soyons honnêtes, la décennie 80 connu quelques-uns des meilleurs films de science-fiction de l'histoire du cinéma, parallèlement à une vague d'anime de toute beauté. Alors, coupler les deux ne pouvait que produire un résultat grandiose : le Russe Dmitry Grozov, ou Ahriman de son nom d'artiste, a revisité les films cultes que sont Terminator, Alien, Predator ou Blade Runner pour en faire des anime...

Dmitry Grozov s'est lancé dans une série intitulée « Animotion » en commençant avec le film Terminator, puis Alien, et Robocop : autant de films incontournables en matière de science-fiction au cinéma, qui ne se privent pas d'emprunter à des mangas et des animes...

C'est donc leur rendre justice et boucler la boucle que de revisiter ces films en leur donnant un aspect anime des plus réussis, qui évoque tantôt Ghost in the Shell, tantôt Akira, ou encore Nicky Larson... On se plait à repérer les scènes des différents films, avant même de découvrir leur titre...

< >

Il est possible de retrouver plus de créations de Grozov sur son profil VK.