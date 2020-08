Cet été, je tatoue mon amour des livres sur le corps... temporairement

< >

Alice au pays des merveilles, Le seigneur des anneaux, ou encore Cthulhu, Moby Dick ou Harry Potter, voici qu’une ribambelle de tatouages éphémères sont disponibles pour quelques euros à peine (hors frais de livraison).De quoi exhiber ses lectures favorites, et même en affirmer plusieurs, durant les prochaines semaines, grâce à l’art délicat de la décalcomanie.Vendus entre 2 € et 8 € pour les plus dispendieux, ces tatoos seront autant de déclarations d’amour à la lecture, aux livres et aux auteurs — NB : certains sont morts, ne vous enflammez pas trop en postant les résultats sur les réseaux.D’ailleurs, tous ne sont pas du meilleur goût, bien qu’il s’en trouve pour tous les goûts justement. On les retrouve facilement sur la boutique Etsy. Comme il s'agit d'autocollants qui ne durent que quelques jours, il sera possible de changer régulièrement d'ornements : parez-vous de vos plus beaux atours, parce que, comme disait l'autre, rien n'est vrai, tout est permis. Il Libraio s’est amusé à en relever bien d’autres. Autant dire que sur les plages italiennes, ça va parader…