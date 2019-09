Cette bibliothèque de rue est une réplique parfaite du TARDIS de Doctor Who

Le TARDIS de Mize, via Twitter

La ville de Mize fait l'événement, avec sa little free library : la bibliothèque locale est en effet accompagnée d'un TARDIS, cette machine à voyager dans le temps qui a l'apparence d'une cabine de police bleue. Sauf que la série Doctor Who, extrêmement populaire depuis des décennies et en particulier au Royaume-Uni, s'est approprié cet équipement pour en faire un symbole de la pop culture.Dick Ford, à l'origine de la construction du TARDIS, a commencé par collecter des fonds avec la bibliothèque de la ville, en proposant à la vente des versions numériques des yearbooks des écoles locales, les livres recensant les élèves et les différents événements d'une année scolaire.Cette bibliothèque de rue est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes du Mississippi, et les foules se déplacent pour l'admirer, lire à l'intérieur ou encore se prendre en photo à ses côtés.Forcément, l'originalité de la structure la rend particulièrement appréciée : Ford a même pensé à ajouter de petites diodes à l'intérieur de la cabine, sur le plafond. En conséquence, la little free library ne s'est jamais trouvé à court de livres...via Hattiesburg American