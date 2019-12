Cette cabane perdue dans la nature a été conçue pour lire, et puis c'est tout

Ernest Wińczyk

Se perdre dans une forêt polonaise simplement pour lire en toute tranquillité ne semble pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais Bartłomiej Kraciuk, chef d'entreprise, et l'architecte d'intérieur Marta Puchalska-Kraciuk ont collaboré avec le cabinet d'architectes POLE Architekci pour concevoir le refuge idéal de tous les férus de lecture. Le tout à quelques kilomètres de Varsovie, la capitale de la Pologne.Majoritairement en bois, pour le côté chaleureux et confortable, bien isolée du froid mordant et dotée d'un poêle pour que la température soit idéale, cette cabane promet des heures de lecture en toute tranquillité. Les murs sont bien entendu couverts d'étagères pour des livres : seul le coin cuisine pourra accueillir des ustensiles et autres nécessaires pour se restaurer, malgré tout.Pour le reste, des fauteuils confortables au canapé qui ne l'est pas moins, en passant par la mezzanine qui accueille la chambre, tout semble conçu pour inciter à se poser pour lire. Afin de ne pas perdre totalement pied avec le monde réel, une large véranda permet de laisser ses yeux se reposer sur le paysage forestier...S'il ne fait pas trop froid, une petite terrasse peut même accueillir l'inépuisable lecteur, pour prendre un peu l'air... « J'adore regarder ce paysage, mais est-il seulement possible de le faire en permanence ? Peut-être si l'on se trouve confortablement à l'intérieur, lové dans bon fauteuil... Mais même ainsi, combien de temps est-il possible de tenir ? C'est la raison pour laquelle nous avons rempli la cabane de livres », souligne Marta Puchalska-Kraciuk.Malheureusement, la cabane n'est pas en location, et elle appartient à ses deux concepteurs qui, espérons-le, en profitent amplement...via Curbed