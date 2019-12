Cette illustratrice australienne donne vie à ses dessins en Gifs

Amusants, merveilleux, ou juste utiles pour combler les blancs, les Gifs ont conquis le web et le cœur de ses utilisateurs. Nancy Liang, une illustratrice basée à Sydney, a décidé de les réinventer. Mêlant l’illustration traditionnelle et numérique, elle donne vie à ses propres dessins et le résultat est abolument enchanteur...







À mi-chemin entre une image fixe et une courte vidéo, les Gifs sont généralement entièrement numériques. C’était sans compter sur Nancy Liang, qui a une façon bien à elle de créer ses animations. Pour les illustrations, tout est artisanal. Elle découpe des morceaux de papier kraft et travaille ces dessins au crayon ou au pinceau.



Après l’élaboration des croquis, chaque élément est numérisé. L’artiste australienne crée ensuite un collage avec les différentes illustrations et les anime grâce à des logiciels comme Photoshop ou After Effects. Les Gifs représentent souvent des paysages nocturnes, ou des portraits de petites filles éclairées par la lune.



Dans une interview accordée

À mi-chemin entre une image fixe et une courte vidéo, les Gifs sont généralement entièrement numériques. C’était sans compter sur Nancy Liang, qui a une façon bien à elle de créer ses animations. Pour les illustrations, tout est artisanal. Elle découpe des morceaux de papier kraft et travaille ces dessins au crayon ou au pinceau.Après l’élaboration des croquis, chaque élément est numérisé. L’artiste australienne crée ensuite un collage avec les différentes illustrations et les anime grâce à des logiciels comme Photoshop ou After Effects. Les Gifs représentent souvent des paysages nocturnes, ou des portraits de petites filles éclairées par la lune.Dans une interview accordée à Paper Darts , elle explique puiser son inspiration dans le fait qu’elle a toujours aimé travailler jusqu’à l’aube, même lorsqu’elle était enfant. « Je trouve qu’il y a quelque chose de formidable à être éveillée la nuit, pendant que la plupart des gens dorment. La nuit est calme et tranquille, tout comme mes pensées. Cela m’inspire toute sorte d’histoires urbaines mystérieuses. »