Cette installation utilise le soleil et l'ombre pour écrire sur la ville

Le passant peu attentif pourrait manquer l'installation de DAKU, en marchant le long de 31st January Road : si le temps est couvert, l'œuvre du street artist disparaitra carrément. DAKU a en effet choisi de collaborer avec le soleil pour sa dernière installation, dans une rue de Panaji, en Inde.À l'aide d'un filet, d'imposantes lettres ont été suspendues, parallèlement au bitume : en réalité, des phrases sont formées sur la rue, grâce à l'ombre projetée par les rayons du soleil, et déformées à mesure que le temps passe et que la Terre tourne autour de l'astre.Les phrases projetées sont autant de réflexions sur le temps, invisible et relatif, mais matérialisé, d'une certaine manière, par l'installation. « Le temps est maintenant. Le temps est un bon professeur. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps se joue de vous. Les temps changent. Le temps est la plus longue distance entre deux endroits » : voilà quelques-unes des phrases projetées.DAKU a déjà expérimenté ce type d'installation à d'autres endroits, notamment sur la façade d'un bâtiment via Colossal