Cette librairie en ligne ne vend que des livres écrits, publiés et critiqués par des robots

Lire des ouvrages écrits par des humains est tellement 2010 : BooksBy.ai se trouve déjà dans le futur, assurément. Cette librairie en ligne, qui s'appuie sur des liens renvoyant vers Amazon, ne propose que des livres écrits par des intelligences artificielles. En utilisant un programme disponible sur GitHub , les textes ont été écrits par des « robots » nourris de textes libres de droits disponibles grâce au Projet Gutenberg.Pour l'instant, dix titres sont disponibles, mais la plateforme, née d'un projet de Andreas Refsgaard and Mikkel Thybo Loose, a vocation à étendre son catalogue. Surtout que les robots n'ont pas besoin de repos, et ne connaissent pas le syndrome de la page blanche...Mais ce n'est pas tout : pour se donner des allures de véritable librairie en ligne, BooksBy.ai affiche des couvertures et des critiques, accompagnés de la photographie de leur auteur. Autant de détails qui sont eux aussi sortis de « l'imagination » d'intelligences artificielles, qui ont utilisé des images libres de droits, combinées pour créer de nouveaux éléments.Attention, toutefois, les livres sont réellement en vente sur Amazon, et votre compte bancaire sera vraiment allégé en cas d'achat. Détail amusant, même les prix des ouvrages sont définis par un algorithme qui analyse les tarifs proposés sur Amazon.Les quelques extraits des ouvrages annoncent des textes particulièrement... expérimentaux. La librairie peut être visitée à cette adresse